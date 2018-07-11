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Karşıyaka'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 13:45 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir kahveye düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir kahveye düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Karşıyaka'daki bir kahvede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda, kahve önünde bekleyen bir motosikletlinin minibüsteki kişilere poşet içerisinde uyuşturucu vermesinin ardından operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınınken, şüpheliler üzerinde ve araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 22 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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