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Kars'ta 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 23:24 | Son Güncelleme

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 12 OLDU Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde, jandarma tarafından düzenlenen hava harekâtında öldürülen terörist sayısı 12 oldu.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 12 OLDU
Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde, jandarma tarafından düzenlenen hava harekâtında öldürülen terörist sayısı 12 oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada bölgede yapılan iç güvenlik kapsamındaki operasyonda öldürülen terörist sayısının 12'ye yüseldiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca Siirt'te de 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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