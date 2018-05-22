Kars'ta 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 12 OLDU

Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde, jandarma tarafından düzenlenen hava harekâtında öldürülen terörist sayısı 12 oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada bölgede yapılan iç güvenlik kapsamındaki operasyonda öldürülen terörist sayısının 12'ye yüseldiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca Siirt'te de 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

