Kars'ta 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde, jandarma tarafından düzenlenen hava harekâtında 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde MİT'in elde ettiği bilgiler doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 8 PKK'lı teröristin tespit edildiği bildirildi. Düzenlenen hava harekâtı ile 6 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir" denildi.
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