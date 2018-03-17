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Kars’ta, alev alan trafo bomba gibi patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 07:31 | Son Güncelleme

Kars’ta ARAS EDAŞ’a ait elektrik trafosu önce alev aleve yandı.

Kars’ta, alev alan trafo bomba gibi patladı

Kars’ta ARAS EDAŞ’a ait elektrik trafosu önce alev aleve yandı. Ardından bomba gibi patlayan trafo, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.
Kars Merkez Mahallesi’nde bulunan ARAS EDAŞ Elektriğe ait trafo bilinmeyen bir nedenden dolayı önce alev alev yanmaya başladı. Durumu mahalle sakinleri polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye beklenirken, Yangında büyüdü. Yangının büyümesiyle birlikte patlayan trafo, Merkez Mahallesi’ni karanlığa bürürken, mahalle sakinlerinin korkulu anlar yaşamasına neden oldu.
Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de ARAS EDAŞ Elektrik ekiplerinin mahallenin diğer bölgelerinin de elektriğini kesmesiyle yangına müdahale ederek söndürdü. Olayın neden çıktığı araştırılıyor.
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Kars’ta, alev alan trafo bomba gibi patladı

Kars’ta, alev alan trafo bomba gibi patladı

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