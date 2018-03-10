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Kars’ta aranan örgüt üyesi Tekirdağ’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 21:02 | Son Güncelleme

Kars’ta silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan bir kişi, Tekirdağ’ın Çerkezköy’ün ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve terör propagandası yapma suçundan aranan S.A., Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında gözaltına alındı.

Kars’ta silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan bir kişi, Tekirdağ’ın Çerkezköy’ün ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.
Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve terör propagandası yapma suçundan aranan S.A., Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında gözaltına alındı. Şüpheli, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kars İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
S.A., Kars’ta çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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