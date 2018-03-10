Kars’ta aranan örgüt üyesi Tekirdağ’da yakalandı

Kars’ta silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan bir kişi, Tekirdağ’ın Çerkezköy’ün ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.
Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve terör propagandası yapma suçundan aranan S.A., Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında gözaltına alındı. Şüpheli, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kars İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
S.A., Kars’ta çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Halk otobüsünde şoke eden görüntü
Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Gece kulübüne atla girdi, düşünce ortalık savaş alanına döndü
NASA şokta! Hiç beklenmedik gelişme
FIRTINA-2 testi geçti! Düşmanı titretecek
İYİ Parti ile AK Parti arasında yeni kriz! 'Projemizi çaldılar'
Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum