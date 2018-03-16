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Kars’ta Çevik Kuvvet’ten gerçeği aratmayacak tatbikat

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

KARS Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi tarafından yapılan tatbikat, gerçeğini aratmadı.

KARS, (DHA)- KARS Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi tarafından yapılan tatbikat, gerçeğini aratmadı. Çevik Kuvvet yerleşkesindeki tatbikatta, senayro gereği, bir gösteri sırasında taşlı sopalı saldırıya karşı harekete geçen polis ekipleri, planlı olarak saldırıyı bastırdı. Ekipler, ardından saldırganları yakalayıp polis merkezine götürdü. Gerçeğini aratmayan tatbikat, başarıyla sonuçlandı. Tatbikatla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kars genelinde gerçekleşebilecek olan olası toplumsal olaylara karşı anında ve etkili müdahale edebilmek, Çevik Kuvvet personelinin yetersiz kalması halinde oluşturulmuş olan Toplu Kuvvetin hazır olmasını sağlamak ve Çevik Kuvvet personeli ile Toplu Kuvvet personeli arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla senaryolu tatbikat yapılması planlanmış; 09/03/2018 günü Çevik Kuvvet Yerleşkesi içerisinde TOMA ve zırhlı otobüsler kullanılarak, tam teçhizatlı Çevik Kuvvet personeli ile Toplu Kuvvet personelinin katılımıyla senaryolu tatbikat sorunsuz bir şekilde icra edilmiştir."

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