Kars’ta cinayet olayıyla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kars’ta madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahsın 8 yerinden bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen F.D. dün Halitpaşa Mahallesi Ara Sokak’ta karanlık bir yerde 8 yerinden bıçaklanarak çamura atılmış vaziyette polis tarafından ölü bulundu. F.D.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerinin peşine düştü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, yaklaşık 2 saat sonra olayın şüphelileri K.Ö, A.Ö, B.Ö. ve C.N’ye ulaştı. Polis, düzenlediği operasyonda olayın şüphelilerini gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi.

Cinayet olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.

Öte yandan F.D.’nin kalçadan 5, göğsünden 3 olmak üzere toplam 8 bıçak darbesi aldığı belirlendi.