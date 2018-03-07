HABER

Kars’ta cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 10:07 | Son Güncelleme

Kars’ta 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi.Kars’ta Atatürk Caddesi’nde silahlı kavgada 1 kişinin ölümü, 7 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandı.

Kars’ta 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi.
Kars’ta Atatürk Caddesi’nde silahlı kavgada 1 kişinin ölümü, 7 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandı. Şüpheliler S.S, R.S, E.A, H.S, Y.Ç. ve M.B. yoğun güvenlik önlemleri altında Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarıldı. Zırhlı araçlara bindirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Öte yandan aynı olayla ilgili gözaltına alınan ve önceki gün mahkemeye çıkarılan S.Ç, Ö.F.C. ve B.C. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

'Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler''Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler'
Afrin'de kaç asker şehit oldu?Afrin'de kaç asker şehit oldu?
Skandal röportajı veren terörist öldürüldü!Skandal röportajı veren terörist öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Robinho: Alex gibiler dünyaya 1 kez gelir!

Robinho: Alex gibiler dünyaya 1 kez gelir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kablo çalarken sinyale yakalandılar

Kablo çalarken sinyale yakalandılar

Bodrum'da caz rüzgarı

Bodrum'da caz rüzgarı

Liseli kızı öpmeye çalışan 73 yaşındaki sanığa 4 yıl hapis

Liseli kızı öpmeye çalışan 73 yaşındaki sanığa 4 yıl hapis

FETÖ’den aranan 2 kişi Samsun’da yakalandı

FETÖ’den aranan 2 kişi Samsun’da yakalandı

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Sultangazi'de polis operasyonu (1)

Sultangazi'de polis operasyonu (1)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.