Kars’ta cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Kars’ta 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi.
Kars’ta Atatürk Caddesi’nde silahlı kavgada 1 kişinin ölümü, 7 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandı. Şüpheliler S.S, R.S, E.A, H.S, Y.Ç. ve M.B. yoğun güvenlik önlemleri altında Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarıldı. Zırhlı araçlara bindirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Öte yandan aynı olayla ilgili gözaltına alınan ve önceki gün mahkemeye çıkarılan S.Ç, Ö.F.C. ve B.C. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki
Öz babası yıllarca kabusu yaşattı
Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek
Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu
Binali Yıldırım'a çok ağır suçlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki
Trabzon'da piyasa değeri 2 milyon TL olan 31 kilogram eroin ele geçirildi
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 'teşekkür' açıklaması
Uçakta akıl almaz görüntü! Çırılçıplak porno izledi, hosteslere sarılmaya çalıştı
Dünya bu Türk'ü konuşuyor
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak! Geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum