Kars’ta cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Kars’ta sebze halinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığını olayın zanlıları adliyeye sevk edildi.

Kars Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı Sebze ve Meyve Halinde iki grup arasında çıkan kavgaya karışan şüpheliler, S.Y, H.A.Y, V.A. ve T.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Kazım Paşa Polis Merkezi ve Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılarak zırhlı araçlara bindirildi. Zırhlı araçlarla adliyeye sevk edilen cinayet zanlıları bugün mahkemeye çıkarılacak.