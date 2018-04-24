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Kars’ta EYP bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 16:40 | Son Güncelleme

Kars’ta Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.Edinilen bilgilere göre; Jandarma ekipleri Kars’ın Kağızman İlçesinde yaptıkları arazi arama-tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü vaziyette bidon içerisine amonyum nitrat, mazot, TNT tozu ve çivi olduğu değerlendirilen madde ile desteklenmiş 4 adet pile hazırlanan basma düzenekli EYP tespit etti.

Kars’ta Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.
Edinilen bilgilere göre; Jandarma ekipleri Kars’ın Kağızman İlçesinde yaptıkları arazi arama-tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü vaziyette bidon içerisine amonyum nitrat, mazot, TNT tozu ve çivi olduğu değerlendirilen madde ile desteklenmiş 4 adet pile hazırlanan basma düzenekli EYP tespit etti. Kağızman Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bulunan EYP Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Metti Timi tarafından olay yerinde kontrollü şekilde imha edildi.

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