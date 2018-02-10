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Kars’ta fuhuş çetesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 09:34 | Son Güncelleme

Kars’ta fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Kars’ta fuhuş yapan, fuhşa aracılık ve yer temin eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kars’ta fuhuş çetesi çökertildi

Kars’ta fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Kars’ta fuhuş yapan, fuhşa aracılık ve yer temin eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ve yer temin eden 5 kişi, fuhuş yaptıkları tespit edilen 8’i yabancı uyruklu 13 kadın, bu kadınlarla fuhuş yaptığı tespit edilen 25 kişi olmak üzere toplam 43 kişi gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 5 kişi sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 1 kişi ise tutuklandı.
Fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 8 kadın sınır dışı edilirken, gözaltına alınanların bir kısmının da Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kars’ta fuhuş çetesi çökertildi

Kars’ta fuhuş çetesi çökertildi

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