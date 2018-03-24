Kars’ta güvenlik uygulamaları aralıksız devam ediyor

Kars’ta “Çocukların ve Gençlerin Korunması”na yönelik güvenlik uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce kent genelinde okul, park ve öğrenci yurtlarının yoğun olduğu muhtelif yerlerde 27 ekip ve 90 polisin katılımı ile yapılan “Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik-9 uygulamalarda, 410 kişinin GBT ‘si sorgulandı. Yoklama kaçağı suçundan aranan 1 kişi yakalandı, Üzerinde bıçak bulunan yaşı küçük 1 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Polis, 78 umuma açık işyeri, 16 İnternet Salonu, 12 Oyun Salonu, 33 Kafe-Kahvehane, 1 İddia Bayi, 6 Büfe ve 10 Park-Bahçe kontrol edildi. 67 Okul servisi ve 29 araç kontrol edilirken, 1 servis aracına cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyetimizin ve yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın huzur ve güvenliğinin temin ve tesisi için çalışmalarımız titizlikle devam edecektir” dednildi.