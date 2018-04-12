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Kars’ta havan mermisi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 15:26 | Son Güncelleme

Kars’ın Kağızman ilçesinde jandarma ekipleri tarafından havan mermisi bulundu.Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bir köyün arazisinde 81 mm çapında, patlamamış, eskimiş, paslanmış, üzerinde kafile ve seri numarası olmayan havan mermisi bulundu.

Kars’ın Kağızman ilçesinde jandarma ekipleri tarafından havan mermisi bulundu.
Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bir köyün arazisinde 81 mm çapında, patlamamış, eskimiş, paslanmış, üzerinde kafile ve seri numarası olmayan havan mermisi bulundu. Mermi olay yerinde uzman ekip tarafından imha edildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

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