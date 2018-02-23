Kars’ta ilkokul yandı

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Bozkuş köyündeki ilkokul yandı.
Edinilen bilgilere göre, Bozkuş köyündeki Bozkuş İlkokulunda saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan yangının söndürülmesi için Selim Belediyesine ait 4 araç ile 10 kişilik itfaiye ekibi ve sağlık görevlileri köye gönderildi. Yangın, köye gelen itfaiye ekibince güçlükle söndürüldü. Olayda büyük bölümü yanan okul kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangında, kullanılamayacak hale gelen okulda eğiteme ara verildi.
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