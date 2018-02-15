Kars’ta, kaçak sigara operasyonu

Kars’ta, polis bir iş yeri ve iki ayrı evde yaptığı aramada 483 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent genelinde kaçakçılık mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Yenişehir ve Halitpaşa Mahallelerinde bulunan bir iş yeri ve 2 ayrı evde yüklü miktarda Gümrük Kaçağı Sigara olduğu yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine bahse konu adreslerde arama yapıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramada 483 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.