Kars’ta kimliğini bildirmeyen şahsa ceza kesildi

Kars’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde kimliğini bildirmeyen şahsa idari para cezası kesildi.
Kars Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde geçtiğimiz gün yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesinde kimliğini bildirmeyen F.Ş. isimli şahsa idari para cezası kesildi. Jandarma ekipleri Kars-Digor karayolu üzerinde yaptığı aynı uygulamada kimliğini bildirmeyen S.G. isimli şahsa da 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu’nun 40. maddesi gereğince 124 TL idari para cezası kesti.
Jandarma ekipleri kimlik bildirmenin zorunlu olduğunu belirterek, tüm vatandaşların kimliklerini taşımalarını ve bu tarz uygulamalarda görevlilere bildirmelerini istedi.
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