Kars’ta, sahte polisler, polise yakalandı

Kendilere polis süsü vererek araç durduran, ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan 3 kişi polise yakalandı.

Kars-Ardahan Karayolu Otogar Kavşağı’nda şüpheli 3 kişi bir araçla kendilerine polis süsü vererek vatandaşları durduran ve ehliyet, ruhsat kontrolü yapan şüpheli 3 kişi polisi herekete geçirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma kendilerine polis süsü veren şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, kendilerine polis süsü veren şüphelilerin gece geç saatlerde Yenişehir Mahallesi Mihralibey köprüsü civarında darp ve bıçakla yaralama olayına karıştıklarını tespit etti. Şüphelilerin açık kimlik ve adres bilgilerine ulaşan polis düzenlediği operasyonla sahte polisleri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheler, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Kendilerine polis süsü vererek durdurdukları araçlarda ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan şüpheliler hakkında, “Kasten Bıçakla Yaralama, Kamu Görevini Usulsüz Üstlenme, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından işlem başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.