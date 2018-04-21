Kars’ta Sebze hali kavgasında tutuklu sayısı 2 oldu

Kars’ta Sebze Hali’nde çıkan 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kavga da 2 kişi tutuklandı.
Sebze Hali kavgasında olaya karışan ve yaralanan hastanede tedavi altına alınan H.A.Y.’nin Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavi tamamlandı. Tedavi tamamlanan H.A.Y. taburcu işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk sev edildi. Adliye’ye sevk edilen H.A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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