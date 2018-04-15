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Kars’ta sebze halindeki kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 12:33 | Son Güncelleme

Kars’ta sabah saatlerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı kavgada yaralananların tedavileri sürüyor.Edinilen bilgiye göre, sebze halinde sabah erken saatlerde iki grup arasında çıkan kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Vural A., kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kars’ta sabah saatlerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı kavgada yaralananların tedavileri sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, sebze halinde sabah erken saatlerde iki grup arasında çıkan kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Vural A., kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgaya karışan F.A., S.A., H.A.Y. ve S.Y. Kars’taki hastanelere kaldırılırken, kavgaya karışan 3 kişinin ise kimlik bilgilerine henüz ulaşılamadı. Olay sonrası polis Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde güvenlik önlemi aldı.

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