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Kars’ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

KARS'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

KARS, (DHA)- KARS'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Şehit Yusufbey Caddesi'ndeki öğretmenevi önünde meydana geldi. Aralarında husumet olan Ramazan Y., Tarkan Ç. ve Haşim T. yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ramazan Y., tabancayla ateş ederek, Tarkan Ç., ve Haşim T.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Bu sırada yoldan geçmekte olan Hüseyin Ö.'nün ayağına yerden seken kurşun isabet etti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. Yaralılardan Tarkan Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ramazan Y., olayda kullandığı tabancayla olay yerinde kaçtı. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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