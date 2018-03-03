Kars’ta şüpheli çantadan eşyalar çıktı

Kars’ta Hükümet Konağı’nın bahçe duvarının önüne bırakılan ve fünye ile patlatılan şüpheli sırt çantasından eşyalar çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kars merkez Borsa Sokak Hükümet Konağı yanında bahçe duvarının önünde sırt çantası gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, caddeyi trafiğe kapattı. Daha sonra bölgeye bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel giysisini giydikten sonra çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlatılan çantanın içerisinden battaniye, kazak, şarj aleti çıktı. Çantadan çıkan malzemeleri poşete koyarak karakola götüren polis, trafiğe kapattığı sokağı yeniden trafiğe açtı.
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