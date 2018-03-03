HABER

Kars’ta şüpheli çantadan eşyalar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 20:53 | Son Güncelleme

Kars’ta Hükümet Konağı’nın bahçe duvarının önüne bırakılan ve fünye ile patlatılan şüpheli sırt çantasından eşyalar çıktı.Edinilen bilgiye göre, Kars merkez Borsa Sokak Hükümet Konağı yanında bahçe duvarının önünde sırt çantası gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Kars’ta Hükümet Konağı’nın bahçe duvarının önüne bırakılan ve fünye ile patlatılan şüpheli sırt çantasından eşyalar çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kars merkez Borsa Sokak Hükümet Konağı yanında bahçe duvarının önünde sırt çantası gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, caddeyi trafiğe kapattı. Daha sonra bölgeye bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel giysisini giydikten sonra çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlatılan çantanın içerisinden battaniye, kazak, şarj aleti çıktı. Çantadan çıkan malzemeleri poşete koyarak karakola götüren polis, trafiğe kapattığı sokağı yeniden trafiğe açtı.

Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Padişahların sırlarıPadişahların sırları
Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe (maç özeti) Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe (maç özeti)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız

MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İntihar girişiminde bulunan adamı eşi vazgeçirdi

İntihar girişiminde bulunan adamı eşi vazgeçirdi

Çeyrek altın krizinde 'evlenmeyen evlat' konuştu

Çeyrek altın krizinde 'evlenmeyen evlat' konuştu

Otomobili ile baklava dükkanına girdi sonra: "Ne kazası ya kaza olmadı ki" dedi

Otomobili ile baklava dükkanına girdi sonra: "Ne kazası ya kaza olmadı ki" dedi

Telefondaki ‘casus program’ aldatma davasına delil oldu

Telefondaki ‘casus program’ aldatma davasına delil oldu

Bursa’da akıl almaz kaza

Bursa’da akıl almaz kaza

Trabzon'da toprak kayması! Karayolu ulaşıma kapandı

Trabzon'da toprak kayması! Karayolu ulaşıma kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.