Kars’ta, terör operasyonu: 1 gözaltı

Kars’ta, sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda, terör örgütüne sosyal paylaşım sitelerinde destek verdiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Özel Hareket polisleri, ortaklaşa Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi’nde bulunan bir apartmana operasyon düzenlendi.
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı operasyonda, 5 katlı binanın 3’üncü katında oturan kimlik bilgileri öğrenilmeyen şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli TEM ekiplerince binadan çıkarılarak zırhlı araca götürüldü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli Kars Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye götürüldü. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
Hastaneyi karıştıran olay!
Son dakika! Emniyet'ten flaş EDS uyarısı
4,5 yaşındaki öz kızına kabusu yaşattı
Afrin'de büyük taaruz için hazırlık yapılıyor
Almanya'da PKK gösterileri yasaklandı
ABD'de saldırı! Okulda ateş açıldı, ölü ve yaralılar var
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
Ülke şokta! Bakireyken hamile kaldı
Güldüren 14 Şubat tweetleri
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı
Okuyucu Yorumları 0 yorum