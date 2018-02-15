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Kars’ta, terör operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 10:52 | Son Güncelleme

Kars’ta, sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda, terör örgütüne sosyal paylaşım sitelerinde destek verdiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Özel Hareket polisleri, ortaklaşa Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi’nde bulunan bir apartmana operasyon düzenlendi.Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı operasyonda, 5 katlı binanın 3’üncü katında oturan kimlik bilgileri öğrenilmeyen şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

Kars’ta, terör operasyonu: 1 gözaltı

Kars’ta, sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda, terör örgütüne sosyal paylaşım sitelerinde destek verdiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Özel Hareket polisleri, ortaklaşa Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi’nde bulunan bir apartmana operasyon düzenlendi.
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı operasyonda, 5 katlı binanın 3’üncü katında oturan kimlik bilgileri öğrenilmeyen şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli TEM ekiplerince binadan çıkarılarak zırhlı araca götürüldü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli Kars Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye götürüldü. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kars’ta, terör operasyonu: 1 gözaltı

Kars’ta, terör operasyonu: 1 gözaltı

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