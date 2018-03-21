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Kars’ta, terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 12:53 | Son Güncelleme

Kars’ta Nevruz Bayramında sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütlerinin propagandasını yapanlara ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arananlara yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli 4 kişi yakalandı.

Kars’ta Nevruz Bayramında sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütlerinin propagandasını yapanlara ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arananlara yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli 4 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1’isi hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunuyor.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca 21 Mart Nevruz Bayramı’nda sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütlerinin propagandasını yapanlara ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinde terör örgütü propagandası yapmak suçunu işledikleri tespit edilen şüpheli 3 kişi, merkeze bağlı köylerde eş zamanlı yapılan aramalar sonucu gözaltına alınırken, ayrıca takibi yapılmakta olan aranan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişi de yakalandı.
Şüphelilerden 3’ünün jandarmadaki işlemleri devam ederken, hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli ise jandarma ekiplerince cezaevine teslim edildi.
Konuyla ilgili olarak Kars Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son BTÖ mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edecektir” denildi.

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