Kars’ta, terör operasyonu

Kars’ta Nevruz Bayramında sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütlerinin propagandasını yapanlara ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arananlara yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli 4 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1’isi hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunuyor.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca 21 Mart Nevruz Bayramı’nda sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütlerinin propagandasını yapanlara ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinde terör örgütü propagandası yapmak suçunu işledikleri tespit edilen şüpheli 3 kişi, merkeze bağlı köylerde eş zamanlı yapılan aramalar sonucu gözaltına alınırken, ayrıca takibi yapılmakta olan aranan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişi de yakalandı.
Şüphelilerden 3’ünün jandarmadaki işlemleri devam ederken, hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli ise jandarma ekiplerince cezaevine teslim edildi.
Konuyla ilgili olarak Kars Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son BTÖ mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edecektir” denildi.
Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu
Ankara'da 14 kişi için flaş karar!
Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Paris'in yeni krizi: Şişme bebek genelevi
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum