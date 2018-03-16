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Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 15:26 | Son Güncelleme

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kars’ta öğleden sonra etkili olan kar yağışı beraberinde trafik kazalarını da getirdi.

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kars’ta öğleden sonra etkili olan kar yağışı beraberinde trafik kazalarını da getirdi. Yoğun kar yağışının olduğu Kars-Ardahan karayolunda sürücü Hakan Can’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 36 FS 732 plakalı araç kayarak savruldu.
Kazada araç sürücüsü Hakan Can yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesine sevk edilEN Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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