Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kars’ta öğleden sonra etkili olan kar yağışı beraberinde trafik kazalarını da getirdi. Yoğun kar yağışının olduğu Kars-Ardahan karayolunda sürücü Hakan Can’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 36 FS 732 plakalı araç kayarak savruldu.

Kazada araç sürücüsü Hakan Can yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesine sevk edilEN Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.