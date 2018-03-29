HABER

Kars’ta trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

Kars’ın Digor İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre; Kars-Digor karayolu Dağpınar mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kars’ın Digor İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; Kars-Digor karayolu Dağpınar mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar uzun süre olay yerine 112 acil servis ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaklaşık 40 dakika sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansa taşıdı. Yaralılar ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların durumların ciddiyetini korudukları öğrenildi.

Hatay'dan kahreden şehit haberi!Hatay'dan kahreden şehit haberi!
OHAL niye devam ediyor?OHAL niye devam ediyor?
Er'in komutanı için şoke eden planı!Er'in komutanı için şoke eden planı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.