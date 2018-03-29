Kars’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kars’ın Digor İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; Kars-Digor karayolu Dağpınar mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar uzun süre olay yerine 112 acil servis ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaklaşık 40 dakika sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansa taşıdı. Yaralılar ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların durumların ciddiyetini korudukları öğrenildi.
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