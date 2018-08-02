HABER

Kars’ta yıldırım düşen tarladaki ürün yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

KARS’ın Arpaçay İlçesinde ekili arpa tarlasında yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kars’ta yıldırım düşen tarladaki ürün yandı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ın Arpaçay İlçesinde ekili arpa tarlasında yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 6 dönümlük arpa kül oldu.
Arpaçay ilçesine Akçalar köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur sırasında Levent Göğçe’ye ait arpa ekili 60 dönümlük tarlanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına yıldırım düştü. Düşen yıldırımla birlikte tarlada yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, yakındaki tarlaya koştu. Yaklaşık 40 kişi, ellerinde dirgen, kürek ve elbiseler ile yangına müdahale etti. Bu sırada birkaç kişi de traktörlerle tarlayı sürüp alevlerin önüne topraktan set çekti. Rüzgarın yön değiştirmesi ve yağan yağmurla birlikte yaklaşık 20 dakikalık müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 6 dönüm arpa yandı. Bir süre sonra olay yerine ulaşan Arpaçay Belediyesi itfaiye ekipleri de yangının tekrar alevlenmesi ihtimaline karşın önlem aldı.
Tarla sahibi Levent Göğçe, “Komşularımdan ve köylülerimden Allah razı olsun. Canla başla çalıştılar ve el birliği ile yangını söndürdük. 60 dönümlük arazimizden yaklaşık altı dönüm arpa kül oldu. Buna da şükür. Yağmur yağmasaydı, belki de tarlanın tamamı yanabilirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kars’ta yıldırım düşen tarladaki ürün yandıKars’ta yıldırım düşen tarladaki ürün yandıKars’ta yıldırım düşen tarladaki ürün yandıKars’ta yıldırım düşen tarladaki ürün yandı

PARTNEREn ölümcül keskin nişancıEn ölümcül keskin nişancı
Beyoğlu'nda park halindeki dolmuş-minibüs kundaklandıBeyoğlu'nda park halindeki dolmuş-minibüs kundaklandı
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astıKorkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

Profesyonel turist Tanay işine başladı

Profesyonel turist Tanay işine başladı

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.