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Kars’ta yola tuzaklanan EYP düzeneği imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 18:56 | Son Güncelleme

Kars’ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülü tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği jandarma ekiplerince patlatılarak imha edildi.Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörle mücadele kapsamında Kağızman’ın Çemçe kırsalında operasyon düzenlendi.

Kars’ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülü tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği jandarma ekiplerince patlatılarak imha edildi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörle mücadele kapsamında Kağızman’ın Çemçe kırsalında operasyon düzenlendi. Bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında; 2 farklı noktada toprağa gömülü basma düzenekli şekilde tuzaklanmış, içeriğinde amonyum nitrat, C4, mazot, TNT karışımı 10 kilo patlayıcı madde, 8 adet büyük pil, 1 metre kablo olan 2 adet EYP düzeneği ele geçirildi. Bölge de güvenlik önlemleri alan jandarma ele geçirilen 2 adet EYP düzeneği yerinde imha etti.

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