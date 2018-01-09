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Kars'ta yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 17:27 | Son Güncelleme 16 dakika önce

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana glen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.45 sıralarında Kars- Erzurum karayolu Kümbetli Köyü kavşağında meydana geldi. Mecit İşçi yönetimindeki 44 BE 594 plakalı kamyonet ile tali yoldan ana yola çıkan Yusuf Erta'ın kullandığı 36 AH 335 plakalı yolcu minibüsü kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler Yusuf Ertaş, Mecit İşçi ile yolcu Zühtü Aydın yaralandı. Kümbetli Jandarma Karakol ekiplerinin olay yerine kısa süre içerisinde intikal etmesiyle birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve UMKE ekibi sevk edildi. Trafik tek şeritli olarak sağlanırken, yaralılar ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çekici ile kazaya karışan araçların karayolundan kaldırılmasının ardından yol temizlenerek trafiğe açıldı.

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