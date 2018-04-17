Kars’taki Sebze Hali kavgasında 1 kişi tutuklandı

Kars’ta Sebze Hali’nde çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı “Kasten Adam Öldürme ve Yaralama” olayında mahkemeye çıkarılan 5 kişiden 1’i tutuklandı.

Sabah saatlerinde Adliye’ye sevk edilen şüpheli 5 kişi hakim karşısına çıktı. Şüphelilerin yapılan yargılanması neticesinde Selver Yağcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavgaya karışan S.A., A.A., T.Ç. ve H.A.Y. adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Kavgada yaralanan V.A. Erzurum’da, H.A.Y. ise Kars’ta tedavileri tamamlandıktan sonra mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.