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Kartal E-5 üzerinde bir otomobil tur otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

IHAAW171303-ASA/15-04-2018 - Kartal E-5 üzerinde bir otomobil tur otobüsüne arkadan çarptı. 15.04.2018 17:13:03 TSI NNNN

IHAAW171303-ASA/15-04-2018

- Kartal E-5 üzerinde bir otomobil tur otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

15.04.2018 17:13:03 TSI
NNNN

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