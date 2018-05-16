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Kartal İstimbotu yararına sergi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 10:38 | Son Güncelleme

 SERAMİK sanatçısı Zeynep Gümrük’ün yeni sergisi “Doğadan Denemeler” İstanbul’da açıldı.

Kartal İstimbotu yararına sergi

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - SERAMİK sanatçısı Zeynep Gümrük’ün yeni sergisi “Doğadan Denemeler” İstanbul’da açıldı. Sergiden elde edilecek gelir, Kartal İstimbotu’nun restorasyon çalışmaları için oluşturulan fona aktarılacak.

Gerçekleştirdiği atölye çalışmaları ve yer aldığı bazı karma sergiler ile seramik çalışmalarını farklı ve doğal üslubuyla yorumlayan sanatçı Zeynep Gümrük, yeni sergisi “Doğadan Denemeler”i Piola İstanbul’da sanatseverlerle buluşturdu. Doğanın yaşamsal döngüsü, renkleri, izleri ve canlılarından etkilenen sanatçı, sergisini özellikle şehir hayatını yaşayan sanatseverler için oluşturduğunu dile getirdi.

Sergide yer alan ‘Kartal Üçlemesi’ ile 1918 yılını sembolize eden 18 adet ve 1919 yılını sembolize eden 19 adet “Hür Tekneler” eserlerinin geliri Kartal İstimbotu’nun restorasyon çalışmaları için oluşturulan fona aktarılacak.

“Doğadan Denemeler” sergisi, 31 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Kartal İstimbotu yararına sergiKartal İstimbotu yararına sergiKartal İstimbotu yararına sergiKartal İstimbotu yararına sergi

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