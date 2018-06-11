HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kartal Nostaljik Sinema Günleri'nin son misafiri “Aile Arasında” oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

ÜNLÜ senarist ve oyuncu Gülse Birsel’in yazıp, oynadığı “Aile Arasında” adlı sinema filmi Kartal Belediyesi’nin Ramazan dolayısıyla düzenlediği ‘Nostaljik Sinema Günleri’ kapsamında izleyiciyle buluştu.

Kartal Nostaljik Sinema Günleri'nin son misafiri “Aile Arasında” oldu

İSTANBUL,(DHA)- ÜNLÜ senarist ve oyuncu Gülse Birsel’in yazıp, oynadığı “Aile Arasında” adlı sinema filmi Kartal Belediyesi’nin Ramazan dolayısıyla düzenlediği ‘Nostaljik Sinema Günleri’ kapsamında izleyiciyle buluştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sinema günleri Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda oluşturulan Açık Hava Sineması'nda devam ediyor. Vatandaşlara ücretsiz patlamış mısır, çekirdek ve gazoz da ikram edilen etkinlikte son olarak Aile Arasında filmi gösterildi. Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı ve Demet Evgar, Engin Günaydın, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu Ayta Sözeri’nin rol aldığı film, izleyiciler tarafında oldukça beğenildi.

(FOTOĞRAFLI)

Kartal Nostaljik Sinema Günleri'nin son misafiri “Aile Arasında” oldu

PARTNERHiçbir şey olmamış gibi!Hiçbir şey olmamış gibi!
Fotoğraflar// İBB Başkanı Uysal, yangın yerinde incelemelerde bulunduFotoğraflar// İBB Başkanı Uysal, yangın yerinde incelemelerde bulundu
Kaybettiği kimlikle kredi çekildi, evine haciz geldiKaybettiği kimlikle kredi çekildi, evine haciz geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Diğer Haberler
İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tatilin ikinci gününde facia: 11 yaşında iki çocuk boğuldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tatilin ikinci gününde facia: 11 yaşında iki çocuk boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.