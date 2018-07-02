Kartal'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı (3)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) EŞİ ve çocuğuyla birlikte dün adaya giderken denizde kaybolan Serkan Kulaoğlu’nun cesedi deniz polisine bağlı su altı timi tarafından denizin 41 metre derinliğinde dipte bulundu. Yaklaşık 24 saat sonra bulunan ceset kıyıya çıkartıldı. Cesedin bulunduğunu haber alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Ceset Ambulansla Kartal eğitim ve araştırma hastanesi morguna kaldırıldı.

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