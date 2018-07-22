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Kartal'da denize giren bir kişi gözden kayboldu-1

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 18:51 | Son Güncelleme

Kartal sahilinde arkadaşlarıyla denize giren bir kişi gözden kayboldu.

Kartal'da denize giren bir kişi gözden kayboldu-1

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-Kartal sahilinde arkadaşlarıyla denize giren bir kişi gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisinin arama çalışmaları devam ediyor.
Olay, 18.00 sıralarında Kartal sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla birlikte denize giren Suriye uyruklu bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Deniz polisinin ve dalgıçların genci bulmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.
(FOTOĞRAFLI)

Kartal'da denize giren bir kişi gözden kayboldu-1Kartal'da denize giren bir kişi gözden kayboldu-1

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