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Kartal’da düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 12:38 | Son Güncelleme

Kartal’da düğün konvoyu ile birlikte seyir halinde bulunan bir otomobilin, durakta yolcu alan otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.Kaza, Kartal’da Anadolu Adliyesi karşısında yan yol üzerinde meydana geldi.

Kartal’da düğün konvoyu ile birlikte seyir halinde bulunan bir otomobilin, durakta yolcu alan otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Kartal’da Anadolu Adliyesi karşısında yan yol üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyu ile birlikte seyir halinde olan ve fotoğrafçıların bulunduğu belirtilen 34 EEB 09 plakalı otomobil, duraktan yolcu alan Güven Sinoğlu’nun kullandığı 34 UZ 8260 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Yiğit Çakmak hayatını kaybederken Erol T. isimli bir vatandaş da ağır yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan Erol T. olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı. Erol T. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayı yaşayan otobüs şoförü Güven Sinoğlu, “Ben durakta yolcu alıyordum. Aracı göremedim ki. Geldi arkadan vurdu. Araçta 2 kişi vardı” dedi.
Kazayı gören bir vatandaş ise “Önümden süratli bir şekilde geçti ve otobüse çarptı. Otobüsün hiçbir suçu yok” şeklinde konuştu.

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