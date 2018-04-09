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Kartal’da dur ihtarına uymayan sürücü polisi alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

Kartal’da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü yaşanan kovalamaca sonunda bir araca çarparak durdu.

Kartal’da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü yaşanan kovalamaca sonunda bir araca çarparak durdu. Kaza sonunda şüpheli araçta bulunan sürücü kaçarak ormanlık alanda gözden kayboldu.
Olay, Perşembe günü Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.45 sıralarında sivil polis ekipleri, Uğur K. yönetimindeki 34 KE 0328 plakalı aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü Uğur K., polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Araçta Mehmet D. ve kimliği bilinmeyen bir kızın da olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahısların peşine düştü.
Peşindeki polislerden kaçan Uğur K. önüne çıkan araçlara çarparak ilerledi. Kovalamaca sonunda Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Kaşif Sokağa giren şahıslar, karşı yönden gelen Osman Dolaşan yönetimindeki 34 GH 7092 plakalı araca çarparak durdu.
Şüpheli şahıs ormanlık alana kaçtı
Kaza sonunda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, panikleyen sürücü ormanlık alana kaçmaya başladı. Şüpheli ormanlık alanda gözden kaybolurken, o esnada başka bir olaya giden Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli aracın içerisinde bulunan Mehmet D. ve kimliği bilinmeyen kız arkadaşını ekip otosuna alarak, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Polislerin ihbarı üzerine gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, şüphelileri sorgulanmak üzere emniyete götürdü.
“İner inmez kaçarak ağaçların arasında kayboldu”
Aracı hasar gören ve ne olduğunu anlayamayan Osman Dolaşan, ”Normalde sıradaydık arabalarla ama önce cephemizde gelen araçlar vardı. Bu acele aradan çıkıp sola doğru kayınca bana doğru geldi. Bende sola kaymaya çalışınca yolun ortasında çarpıştık. Yolun ortasında çarpışınca,karşıdan gelen araçtaki arkadaş şoförü iner inmez kaçarak ağaçların arasında kayboldu. Bu arada polis ekibi bunları tuttu aldı. İki kişiyi aldılar Aldılar Ama bir tanesi kaçtı gitti. Onu yakalayamadılar” dedi.

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