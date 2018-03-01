Kartal’da evlat dehşeti

Kartal’da bir kişi, annesini ve babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp kayıplara karıştı. Eve girdiklerinde anneyi giriş kapısının bulunduğu kısımda, babayı ise salonda yatar vaziyette bulun polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün akşam Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Zambak Sokak’ta bir sitedeki binanın 10. katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonucu annesi Hatice Ö. ve babası Bülent Ö.’yü defalarca bıçaklayarak öldürdü. Evden gelen seslerin ardından gün boyu aileden haber alamayan komşuları, gelen seslerden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek eve giren polis ekipleri, bıçaklandığı tespit edilen anne Hatice Ö.’yü giriş kapısının bulunduğu bölümde, baba Bülent Ö.’yü ise salonda sırt üstü kanlar içinde yatar vaziyette buldu. Gördükleri karşısında şoka uğrayan polis ekipleri, evin birçok yerinde kan izleri tespit etti. Çiftin komşularını daireden uzaklaştırarak güvenlik önlemi alan polis, olayda kullanılan suç aletini bulmak ve kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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