Kartal’da faciaya telefon neden olmuş

Kartal’da E-5 karayolu üzerinde bir otomobilin tur otobüsüne çarpması sonucu 4 kişinin öldüğü kazada, tur otobüsü şoförünün polise verdiği ifadede telefon geldiği için otobüsü güvenlik şeridine çekip durduğu öğrenildi.

Kartal’da E-5 karayolu üzerinde dün Murat Polat’ın kullandığı 41 NR 830 plakalı özel bir otomobil, park halindeki yolda aniden duran Alaattin Gündoğdu’nun kullandığı 34 LU 9630 plakalı tur otobüsüne arkadan çarpmıştı. Kazanın ardından 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan tur otobüsünün şoförü, polise verdiği ifade de "Hareket halindeyken telefon çaldı. Ben de dörtlülerimi yakarak güvenlik şeridine çektim. Bu sırada otomobil arkadan gelerek çarptı" dedi. Polis merkezinde işlemleri süren otobüs şoförünün adliyeye sevk edileceği bildirildi.