HABER

Kartal’da feci yangın: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 04:39 | Son Güncelleme

Kartal’da bir kitapçının deposunda çıkan yangında 3 kişi yaralanırken 1 kişi de dumandan etkilendi.

Kartal’da bir kitapçının deposunda çıkan yangında 3 kişi yaralanırken 1 kişi de dumandan etkilendi. Panikleyen vatandaşlar camdan aşağıya atlayarak yangından kurtuldu.
Olay, 02.30 saatlerinde, Kartal, Kordonboyu Mahallesi, Hamam Sokak’ta bulunan bir kitapçının deposunda meydana geldi. Kitapçının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binanın girişindeki kitabevinin birinci katında çıkan yangın kısa sürede üst katlardaki ikametlere sirayet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye, polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken binada ikamet eden vatandaşlar da kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalıştı. Edinilen bilgiye göre bu esnada vatandaşlardan biri ağır üç kişi yaralanırken bir kişi de dumandan etkilendi.
İddiaya göre binada ikamet edenlerden Ömer Kavak panikleyerek birinci kattan aşağıya atladı. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Kavak, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Araştırma Hastanesine götürüldü.
“Yangından kurtulmak için camdan atlayanlar oldu”
Olayı gören bir vatandaş ise “Yangın büyük ihtimalle elektrik kontağından çıktı. Çevrede ki vatandaşlar taş atarak haber verdiler içerideki arkadaşlara. Yangından kurtulmak için içeriden dışarı atlayanlar oldu. Birinin eli yandı büyük ihtimalle atlayan da oydu. Birinin ayağı falan kanıyordu. Toplam içeride 3 ve ya 4 kişi vardı. Şuan da burası kitap evi olarak kullanılıyor” dedi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kartal’da feci yangın: 3 yaralı

1 / 7

Kartal’da feci yangın: 3 yaralı

Kartal’da feci yangın: 3 yaralı
2 / 7

Kartal’da feci yangın: 3 yaralı

Kartal’da feci yangın: 3 yaralı
3 / 7

Kartal’da feci yangın: 3 yaralı

Kartal’da feci yangın: 3 yaralı
4 / 7

Kartal’da feci yangın: 3 yaralı

Kartal’da feci yangın: 3 yaralı
5 / 7

Kartal’da feci yangın: 3 yaralı

Kartal’da feci yangın: 3 yaralı
6 / 7

Kartal’da feci yangın: 3 yaralı

Kartal’da feci yangın: 3 yaralı
7 / 7

Kartal’da feci yangın: 3 yaralı

Kartal’da feci yangın: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.