Kartal’da hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kartal’da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun altında kalarak sürüklenen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kartal Cevizli Köroğlu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Altun, hafriyat kamyonun çarpması sonucu yaklaşık 3 metre sürüklenerek aracın altında kalmıştı. İsmi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü vatandaşların uyarıları sonucu kazayı fark etmiş ve aracı durdurmuştu. Yauflr jfyrı hastaneye kaldırılmış, hafriyat kamyonunun sürücüsü ise gözaltına alınmıştı. Nuray Altun, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
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