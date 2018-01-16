HABER

Kartal'da katı atık toplama merkezinde yangın

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 01:45 | Son Güncelleme 5 saat önce

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) KARTAL'da oto sanayi sitesi içerisinde bulunan katı atık toplama merkezinde sobadan yangın çıktı. Atık toplayan işçilerinde içeride olduğu saatte çıkan yangının erken fark edilmesi olası bir faciayı engelledi.

Olay Kartal, Esentepe Mahallesi, Ersel Sokak'ta bulunan katı atık toplama merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, atık toplayan işçilerin ısınmak için yaktığı sobadan çıkan kıvılcımlar hurdalar arasında bulunan plastik ve kağıt atıklara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın hemen itfaiyeye bildirildi.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Yangına; Kartal, Pendik, Maltepe, ve Yakacık itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangında ölen yada yaralanan olmadı.

(FOTOĞRAFLI)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı

Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
9 gün önce kaybolan kanser hastası kızını bulamayan anne intihar etti

9 gün önce kaybolan kanser hastası kızını bulamayan anne intihar etti

Yok artık dedirten görüntü! Canını hiçe saydı

Yok artık dedirten görüntü! Canını hiçe saydı

Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi

Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi

Öğrencisini darp etti! Psikolojisi düzelsin diye muska hediye etti

Öğrencisini darp etti! Psikolojisi düzelsin diye muska hediye etti

3.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

3.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

TEM’de 12 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM’de 12 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.