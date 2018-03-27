Kartal’da laf atma kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

İstanbul-(İHA) Kartal’da laf atma meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. İki kişinin yaralandığı olayda polis olay yerinde boş kovan aradı. Kavgaya karıştığı belirlenen bir kişi ise gözaltına alındı.

Olay, 23.30 saatlerinde, Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Sahil Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre alkollü oldukları ileri sürülen iki kişi ile sahil yolunda yürüyen ikisi kadın dört kişinin olduğu grup arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bayanların bulunduğu gruptan bir kişi silah çekti ve ateş etmeye başladı. Kavga sırasında iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan biri özel araçla hastaneye kaldırılırken diğeri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre boş kovan aradı. olay yerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.