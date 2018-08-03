Kartal'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza: 6 yıla kadar hapis istendi

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - KARTAL'da emniyet şeridinde otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü Cihat Gerçik'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hakkı Gülmez hakkında, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kartal'da 15 Haziran 2016 tarihinde saat 02.30'da emniyet şeridinde seyir eden motosiklete çarparak motosiklet sürücüsü Cihat Gerçik'in (24) ölümün neden olduğu gerekçesi ile tutuklu bulunan Hakkı Gülmez (37) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, olay tarihinde D-100 karayolu üzerinde Pendik istikametine doğru seyir halinde bulunana Hakkı Gülmez yönetimindeki otomobilin, aynı yönde emniyet şeridinde ilerleyen Cihat Gerçik yönetimindeki motosiklete çarptığı belirtildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Cihat Gerçik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, tutuklu bulunan şüpheli Hakkı Gülmez'in ifadesine de yer verildi. Gülmez'in ifadesinde alkolsüz olduğunu beyan ettiği belirtilen iddianamede, motosikletin emniyet şeridinde ilerlerken sola kaydığını, çarpmamak için manevra yaptığını, ancak motosiklete çarparak takla attığını, 100-120 metre sürüklendiğini, hızının da 100-110 kilometre arası olduğunu, olayda kusurunun bulunmadığını beyan ettiği kaydedildi.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

Kaza Tespit Tutanağı'na göre iki sürücünün de kusurlu bulunduğu, bilirkişi raporuna göre de otomobil sürücüsünün tam kusurlu bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede, otomobil sürücüsü Hakkı Gülmez'in, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

OLAYDAN SONRA SERBEST BIRAKILAN HAKKI GÜLMEZ İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANMIŞTI

Hakkı Gülmez, olayın yaşandığı gün gözaltına alındı, bir gün sonra serbest bırakıldı. İtiraz üzerine 20 Haziran tarihinde gözaltına alınan Hakkı Gülmez, aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

