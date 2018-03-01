Kartal’da oğlu tarafından öldürülen anne ve babanın cesedi morga kaldırıldı

Kartal’da oğlu tarafından bıçakla öldürülen anne ve babanın cenazeleri yapılan işlemlerin ardından Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Zambak Sokak içerisinde bulunan bir sitedeki binanın 10’uncu katında E.Ö. isimli bir kişi annesi Hatice Ö. ve babası Bülent Ö.’yü bıçakla öldürerek kayıplara karışmıştı. Olayın ardından eve gelen polisler Hatice Ö. ve Bülent Ö.’yü kanlar içinde bulmuştu. Evde incelemelerini yapan polis ekipleri çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların ardından cenazeler Kartal Eğitim Araştırma Morguna kaldırıldı. Burada yapılacak işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri anne ve babasını öldürerek kayıplara karışan E.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.
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