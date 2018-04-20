Kartal’da okulda yangın paniği

Kartal’da bir ortaokulda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kazan dairesindeki elektrik panosundan çıkan yangın kontrol altına alınırken, korkan bazı öğrenciler ailelerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Oruç Reis Sokak’ta bulunan Kartal Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda yangın çıktı. Okulun bodrum katında bulunan kazan dairesindeki elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın, öğrenciler arasında paniğe neden oldu. Öğretmenlerin ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri okula sevk edildi. Öğrenciler okul bahçesine çıkarılarak tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın nedeniyle korkan bazı öğrencilerin ailelerine sarılarak gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından tahliye edilen öğrencilerin bir kısmı okula geri alındı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.
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