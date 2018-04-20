HABER

Kartal’da okulda yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

Kartal’da bir ortaokulda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kartal’da bir ortaokulda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kazan dairesindeki elektrik panosundan çıkan yangın kontrol altına alınırken, korkan bazı öğrenciler ailelerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Oruç Reis Sokak’ta bulunan Kartal Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda yangın çıktı. Okulun bodrum katında bulunan kazan dairesindeki elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın, öğrenciler arasında paniğe neden oldu. Öğretmenlerin ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri okula sevk edildi. Öğrenciler okul bahçesine çıkarılarak tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın nedeniyle korkan bazı öğrencilerin ailelerine sarılarak gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından tahliye edilen öğrencilerin bir kısmı okula geri alındı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.

Eski bakan cinayetinde 'peçete' detayı!Eski bakan cinayetinde 'peçete' detayı!
Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a oy verecek!Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a oy verecek!
Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalarAbdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.