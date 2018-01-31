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Kartal'da telefon mağazasında soygun

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 05:27 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL / İSTANBUL DHA Kartal'da bir telefon mağazası silahlı 5 kişi tarafından soyuldu. Olay, Kartal KordonboyuMahallesi Şehzade Caddesi üzerinde bulunan telefon mağazasında saat 02.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; otomobil ile mağazanın önüne gelen silahlı 5 kişi mağazanın kepengini kaldırıp kapıyı kırarak içeri girdi. Soygunu gören bir taksi şoförünü silahla tehtid ederek polisi aramasını engelleyen hırsızlar mağazadan çok sayıda telefon ve bir miktar para alarak olay yerinden geldikleri otomobille kaçarak uzaklaştılar. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Çevredeki vatandaşların ihrabı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri mağazada geniş çaplı incelemede bulundu. Olay sırasında hırsızların düşürdüğü tornavida incelenmek üzere emniyete götürüldü."3 GÜNDE 2 MAĞAZAMIZ SOYULDU"Mağaza müdürü Birol Şahin, "Gece 02.40 civarlarında kepenki zorlayarak kaldırıyorlar. Kapıyı kırıyorlar içeriye giriyorlar. Bir buçuk dakika içerisinde boşaltıp çıkıyorlar. Yaklaşık parayla birlikte 50 bin lira civarında zararımız var. Alarm çalıyor şirket sahibi bize haber veriyor bizde mağazaya geliyoruz. Dışarıda taksici varmış taksiciye silah dayayıp etkisiz hale getiriyorlar, telsizini kapattırıyorlar, haber vermesin diye. Bu bizim 3 gündeikinci mağazamız 100 bin lira zararımız var" dedi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilere yakalamak için çalışma başlattı.

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