Kartal'da trafik kazası: 2'si ağır, 6 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) KARTAL D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyere çaparak takla attı ardından aynı şeritte ilerleyen araca çaparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralanırken ikisinin durumu ağır olduğu belirtildi. Kaza, D-100 Karayolu Soğanlık mevkii saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe istikametine ilerleyen 34 HN 2333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyere sonra orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç aynı yönde ilerleyen 34 BDY 504 plakalı araca çarparak durabildi. TRAFİK KAZASINI GÖRENLER OLAY YERİNE KOŞTU İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı gören vatandaşlar otomobilin içerisinde sıkışan biri kadın 2 kişiyi yardım etmeye çalışırken kısa sürede gelen İtfaiye ekiplerin sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekipleri teslim etti. Kaza sırasında bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı. KAZADA 6 KİŞİ YARALANIRKEN 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR Sağlık ekiplerin ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. İki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, biri kız çocuğu 4 kişi tedbir amaçlı İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen araçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçla çekici yardımıyla kaldırıldı. Yol, herhangi bir kaza neden olması nedeniyle temizlendi. D-100 Karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatırılırken devrilme tehlikesi bulunan aydınlatma direği elektrik ekipleri tarafından halat yardımıyla indirerek yol tekrar trafiğe açıldı.

