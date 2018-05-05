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Kartal'da yangın paniği; 8 kişi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 00:17 | Son Güncelleme

KARTAL'da 10 katlı bir binada çıkan yangında paniğe yol açtı.

Kartal'da yangın paniği; 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL'da 10 katlı bir binada çıkan yangında paniğe yol açtı. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Uğur Mumcu Mahallesi Akasya Sokak'ta bulunan 10 katlı bir binada saat 22.30 sıralarında çıktı. Bodrum katındaki elektrik panolarından kaynaklandığı belirlenen yangının çıkmasıyla binayı dumanlar kapladı. Bina sakinleri yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Olay yerine gelen Kartal, Maltepe ve Yakacık itfaiye grup amirliği ekipleri yangına müdahale ederken bir yandan içeride mahsur kalanları kurtardı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

YOĞUN DUMANDAN ETKİLENEN BİRİ BEBEK, 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Dumandan etkilenen bir kişi sokak ortasında fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri, koşarak fenalık geçiren kadına ilk tedavisini yaparken aralarında 6 aylık bebeğin de bulunduğu 8 kişiyi ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.
Yangın nedeniyle bodrum katındaki elektrik panoları kullanılmaz hala gelirken, itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Karşı binada oturan Ömer Şimşek, "Evimin önüne geldim. Karşı binada yangın çıkmış. Etrafta yoğunluk var. Geçmiş olsun diliyorum herkese. Ambulansın içerisinde dumanda etkilen insanlar sağlık ekipleri tedavi ediyor." dedi.

(FOTOĞRAF)

Kartal'da yangın paniği; 8 kişi hastaneye kaldırıldıKartal'da yangın paniği; 8 kişi hastaneye kaldırıldıKartal'da yangın paniği; 8 kişi hastaneye kaldırıldıKartal'da yangın paniği; 8 kişi hastaneye kaldırıldı

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