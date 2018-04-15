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Kartal’daki kazada hayatını kaybeden 2 kişinin daha kimlikleri belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 21:33 | Son Güncelleme

Kartal’da 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belirlendi.Kartal’da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kazada 2 kişinin daha kimlikleri tespit edildi.

Kartal’da 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belirlendi.
Kartal’da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kazada 2 kişinin daha kimlikleri tespit edildi. Kazanın ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan kişilerin Gülperi Polat ve Esengül Kaya olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden sürücü Murat Polat’ın kimliği olay yerinde tespit edilmiş, diğer kişiler ise morga kaldırılmıştı. Kazada şu ana kadar hayatını kaybeden 4 kişiden 3’ünün kimliği tespit edilirken, henüz kimliği tespit edilemeyen erkek şahısla ilgili araştırma sürüyor.

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