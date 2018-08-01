HABER

Kartpostallara gizlenmiş 20 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 22:16 | Son Güncelleme

BURSA'da, yurt dışına gönderilmek üzere kargoya verilen zarftaki kartpostalların içine gizlenmiş 20 gram eroin ele geçirildi.

BURSA, (DHA)- BURSA'da, yurt dışına gönderilmek üzere kargoya verilen zarftaki kartpostalların içine gizlenmiş 20 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili İstanbul'da oturduğu belirlenen V.D.'nin (32) arandığı belirtildi. Nilüferköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren kargo şirketine, yurt dışına gönderilmek üzere teslim edilen kartpostallar içinde eroin olduğu ihbarı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Almanya'da 3, Avusturya'da 1 adrese gönderilmesi için kargoya verilen zarftaki kartpostallara, Bursa Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koydu. Yapılan incelemede, kartpostalların içine gizlenmiş 5'er gram olmak üzere toplam 20 gram eroin ele geçirildi. Kartpostalları yurt dışına göndermek isteyen ve İstanbul'da oturduğu saptanan V.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

PARTNERArya 1 yaşında!Arya 1 yaşında!
Rize'de sel ve heyelan: 3 motosikletli mahsur kaldı (3)Rize'de sel ve heyelan: 3 motosikletli mahsur kaldı (3)
Rize'de yaşlı adam, bacağından vurulmuş halde ölü bulunduRize'de yaşlı adam, bacağından vurulmuş halde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı

ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı

Hakkari'de eşi ve çocuğu şehit olan acılı Astsubay Serkan Karakaya'nın sözleri yürekleri dağladı!

Hakkari'de eşi ve çocuğu şehit olan acılı Astsubay Serkan Karakaya'nın sözleri yürekleri dağladı!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Samsun'da darp edilen yaşlı adam kan donduran olayı anlattı: Arkamdan boğazıma yapıştı

Samsun'da darp edilen yaşlı adam kan donduran olayı anlattı: Arkamdan boğazıma yapıştı

Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...

Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.